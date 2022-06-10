Саладуха: Гасло "росіяни заплатять за все" повинно мати конкретний грошовий вимір

Колишня легкоатлетка та народна депутатка Ольга Саладуха відповіла росіянам, які постійно скаржаться через відсторонення від світового спорту. Колишня спортсменка пригадала льодовий палац в Сєвєродонецьку, який знищили окупанти.

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"Льодового палацу в Сєвєродонецьку більше немає. Його зруйнували окупанти. Як і десятки інших спортивних об’єктів по всій Україні. Хтось може сказати, що це дрібниця порівняно з іншими масштабними втратами. Але для мене, як для спортсменки, кожна така новина – біль та розпач.

Бо знаю, що це важкий удар по спорту, який забирає у молодого покоління спортсменів перспективи на розвиток та самореалізацію.

Тому для України гасло "росіяни заплатять за все" повинно мати конкретний грошовий вимір. Обрахувати спортивні збитки до копійки та виставити агресору рахунок", – наголосила ексспортсменка.

"Припиніть скаржитися на те, що вас, мовляв, утискають"

Народна депутатка зазначала, що повернення росіян до світового спорту можливе лише тоді, коли країна агресор відшкодує всі завдані збитки.

За словами Саладухи, Росія нищить наші спортивні комплекси, тим самим забирає в українців у майбутньому чесну та конкурентну боротьбу. Оскільки українські атлети не матимуть місця для тренувань.

Колишня легкоатлетка дала пораду російським атлетам.

А російським спортсменам дам одну пораду. Припиніть скаржитися на те, що вас, мовляв, утискають. Приїдьте в Сєвєродонецьк і подивіться на руїни льодового палацу. І якщо є хоч крихта сумління, публічно засудіть дії своєї влади і висловіться за мир та деокупацію України,

– заявила Саладуха.

"Можливо, це не зупинить Путіна. Але це зніме з російського спорту хоча б частину провини за криваві злочини. Інакше ви усі – співучасники", – додала народна депутатка.

До слова. 9 червня російські окупанти знищили льодовий палац у Сєвєродонецьку.

Що відомо про колишню спортсменку

Українська легкоатлетка, що спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи.

Голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

Повний текст публікації Саладухи

Льодового палацу в Сєвєродонецьку більше немає. Його зруйнували окупанты. Як і десятки інших спортивних об’єктів по всій Україні.

Хтось може сказати, що це дрібниця порівняно з іншими масштабними втратами. Але для мене, як для спортсменки, кожна така новина – біль та розпач.

Бо знаю, що це важкий удар по спорту, який забирає у молодого покоління спортсменів перспективи на розвиток та самореалізацію.

Тому для України гасло «росіяни заплатять за все» повинно мати конкретний грошовий вимір. Обрахувати спортивні збитки до копійки та виставити агресору рахунок.

Зробити так, аби на рівні міжнародних федерацій та МОК ці вимоги були підтримані. Зберігати ізоляцію російського спорту до того часу, поки спортивні репарації не будуть виплачені.

Якщо одна з країн рівняє з землею стадіони, спорткомплекси, майданчики, бази тренувань своїх сусідів, в майбутньому вже не може бути чесної конкурентної спортивної боротьби. Адже потенціал свідомо підірваний і винуватець повинен понести заслужену кару.

А російським спортсменам дам одну пораду. Припиніть скаржитися на те, що вас, мовляв, утискають. Приїдьте в Сєвєродонецьк і подивіться на руїни льодового палацу. І якщо є хоч крихта сумління, публічно засудіть дії своєї влади і висловіться за мир та деокупацію України.

Можливо, це не зупинить Путіна. Але це зніме з російського спорту хоча б частину провини за криваві злочини. Інакше ви усі – співучасники.