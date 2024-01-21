"Покажи зуби": іноземний тренер Шахтаря похизувався українською мовою – потужне відео

Донецький Шахтар готується до другої частини сезону-2023/2024 у Туреччині. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич не лише встигає керувати діями команди, а й поступово вивчати українську мову.

У жовтні 2023-го року нідерландський спеціаліст очолив Шахтар, з яким підписав угоду до кінця червня 2026-го. Вже влітку того ж року Маріно Пушич дав публічну обіцянку. Головний тренер "гірників" запевнив, що за 1,5 року вивчить українську мову.

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Пушич тримає своє слово

У донецькому клубі показали, як просунулось навчання солов'їної у наставника. Пушич вже вивчив базові слова та навіть зізнався, що говорить української мовою на футбольному полі. Маріно розповів, що найчастіше на полі просить своїх підопічних "показати зуби".

Також Маріно зізнався, що він більше українську мову, ніж може нею спілкуватись. Раніше тренер донецького клубу розповідав, що розуміє солов'їну на 30% та навіть вміє читати.

Як бачимо, що Пушич поступово йде до того, аби виконати свою обіцянку.

Українська від Маріно Пушича: дивіться відео

Відзначимо, що 20 січня Шахтар повідомив про продовження контракту із капітаном та лідером команди Тарасом Степаненком. Нова угода з опорником розрахована до кінця червня 2025-го. Раніше свій підпис під продовженням співпраці поставив півзахисник Артем Бондаренко.

Також донецький клуб оформив офіційний перехід бразильського вінгера Кевіна. Водночас існує багато чуток про трансфер Георгія Судакова. Однак гендиректор "гірників" Сергій Палкін сповістив, що клуб відхилив 40-мільйонну пропозицію по атакувальному півзахиснику, яка ймовірно була від італійського Наполі.

Вже 21 січня Шахтар проведе свій перший спаринг на закордонних зборах. Суперником команди Пушича буде болгарський Лудогорець Разград. Початок зустрічі о 16:30 за Києвом.

Нагадаємо, що першу частину сезону УПЛ Шахтар закінчив на 4-му місці, набравши 31 бал у 15-ти зіграних поєдинках. Також підопічні Пушича продовжать свій єврокубковий шлях у Лізі європи, де у плей-оф зіграють проти французького Марселя. Перший матч проти французів запланований на 15 лютого, а поєдинок-відповідь – 22 лютого.