Крим – це Україна: тенісистки з Євпаторії у патріотичній формі тріумфували на змаганнях у Польщі

Марина та Надія Колб знову нагадали світу, що Крим – це Україна. Уродженки півострова в патріотичній формі переконливо перемогли на турнірі у Гданську.

Марина Колб / Надія Колб (Україна) – Джіна Файстель / Марцеліна Подлінська (Польща) 2:0 (6:0, 6:1)

Сестри Марина та Надія Колб стали переможницями турніру ITF W15 у Польщі. У фіналі наші дівчата впевнено переграли господарок змагань, пише 24 Канал.

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Сестри, які виходили на проукраїнські мітинги у Криму здобули титул у неймовірному вбранні

На турнірі сестри Колб були посіяні під першим номером і у фіналі підтвердили свій статус. Українки віддали лише 1 гейм і впевнено забрали трофей собі.

Удвічі приємніше, що тенісистки з Криму здобули цю перемогу у надзвичайно красивій формі, яка точно пояснює світовій спільноті чий був, є і буде півострів.



​Надія та Марина Колб після нагородження / instagram.com/nadiiakolb

Слава Україні! Слава нації! Крим – Україна! Дякуємо Українським Захисникам за можливість грати,

– прокоментували перемогу сестри.

Спортсменки з Євпаторії завжди демонстрували свою відданість Україні та на початку окупації показали, що вони ніколи не будуть раді загарбникам. У лютому та березні 2014-го року дівчата виходили на мітинги під пильним прицілом російських військових.



Сестри Колб на мітингу в Євпаторії / instagram.com/nadiiakolb

. Це був восьмий спільний титул ITF для сестер Колб.

Дуже хочеться вірити, що наші сміливі тенісистки вже зовсім скоро зможуть приїхати додому і вільно ходити з українським прапором та у синьо-жовтих кольорах на рідній кримській землі, а поки вітаємо їх з перемогою та дякуємо за позицію.