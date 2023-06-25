Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – Джина Файстель / Марцелина Подлинская (Польша) 2:0 (6:0, 6:1)

Сестры Марина и Надежда Колб стали победительницами турнира ITF W15 в Польше. В финале наши девушки уверенно обыграли хозяек соревнований, пишет 24 Канал.

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Выходившие на проукраинские митинги в Крыму сестры завоевали титул в невероятном наряде

На турнире сестры Колб были посеяны под первым номером и в финале подтвердили свой статус. Украинки отдали всего 1 гейм и уверенно забрали трофей себе.

Вдвойне приятно, что теннисистки из Крыма одержали эту победу в невероятно красивой форме, точно объясняющей мировому сообществу чей был, есть и будет полуостров.



Надежда и Марина Колб после награждения / instagram.com/nadiiakolb

Слава Украине! Слава нации! Крым – Украина! Спасибо Украинским Защитникам за возможность играть,

– прокомментировали победу сестры.

Спортсменки из Евпатории всегда демонстрировали свою преданность Украине и в начале оккупации показали, что они никогда не будут рады захватчикам. В феврале и марте 2014 года девушки выходили на митинги под бдительным прицелом российских военных.



Сестры Колб на митинге в Евпатории / instagram.com/nadiiakolb

Отметим. Это был восьмой общий титул ITF для сестер Колб.

Очень хочется верить, что наши смелые теннисистки уже совсем скоро смогут приехать домой и свободно ходить с украинским флагом и в сине-желтых цветах на родной крымской земле, а пока поздравляем их с победой и благодарим за позицию.