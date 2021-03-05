Перша українка в UFC Марина Мороз отримала наступну суперницю: дата бою

Українка Марина Мороз наступний бій в UFC проведе з 31-річною француженкою Менон Фіоре. Цей бій відбудеться в найлегшій вазі в рамках Fight Night 193.

На даний момент це єдиний відомий поєдинок в серії боїв, яка відбудеться 5 червня.

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Що відомо про Менон Фіоре

У Менон Фіоре 9 перемог (5 нокаутом, 4 рішенням) і 3 поразки (2 рішенням, 1 сабмішеном). Статистика Марини майже така ж, 10 перемог (1 нокаутом, 5 сабмішеном і 4 рішенням) і 3 поразки (все рішенням).

Незважаючи на те, що француженка старше Марини на два роки, Менон почала професійну кар'єру набагато пізніше, в 2016 році (Мороз – в 2013 році).

Тому українка вважається більш досвідченою напередодні сутички і буде головною претенденткою на перемогу.