Украинка Марина Мороз следующий бой в UFC проведет с 31-летней француженкой Менон Фиоре. Этот бой состоится в самом легком весе в рамках Fight Night 193.

На данный момент это единственный известный поединок в серии боев, который состоится 5 июня.

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Что известно о Меноне Фиоре

У Менон Фиоре 9 побед (5 нокаутом, 4 решением) и 3 поражения (2 решением, 1 сабмишеном). Статистика Марины почти такая же, 10 побед (1 нокаутом, 5 сабмишеном и 4 решением) и 3 поражения (все решением).

Несмотря на то, что француженка старше Марины на два года, Менон начала профессиональную карьеру гораздо позже, в 2016 году (Мороз – в 2013 году).

Поэтому украинка считается более опытной накануне схватки и будет главной претенденткой на победу.