Українка Бех-Романчук вперше в сезоні виграла "золото" на етапі Діамантової ліги

14 липня 2021 , 07:43
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Джерело:

24 канал

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала золото в рамках етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді. Під час стрибків дівчина випередила лідера сезону на два сантиметри.

Перше "золото" сезону

Українка з стрибком 6,77 м (2 сантиметри до найкращого результату сезону) кваліфікувалася у фінальну трійку. У шостому стрибку Марині вдалося випередити свою конкурентку Малайку Міхамбо також на 2 сантиметри.

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  • Для українки це третя нагорода Діамантової ліги в цьому сезоні. Вона отримувала бронзу на етапі у Флоренції і Стокгольмі.
  • Після етапу у Гейтсхеді у Діамантовій лізі буде місячна перерва через літні Олімпійські ігри, що розпочнуться 23 липня у японському Токіо.
Автор: Юрій Семенюк