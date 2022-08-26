У швейцарській Лозанні відбувся 11-ий етап Діамантової Ліги з легкої атлетики. Золото зі стрибків у висоту дісталось нашому співвітчизнику Андрію Проценку, пише 24 канал.

Читайте також Бех-Романчук зачарувала патріотичною фотосесією у вишиванці: неймовірні фото

Як і троє його конкурентів, українець взяв висоту 2 метри 24 сантиметри. Але на відміну від них Андрій вдало виконав всі спроби і тому став першим.

Проценко зумів випередити Хеміша Керра, Ювона Харрісона та Мутаза Ель-Баршима. Вони робили спроби підкорити 2,27 метра, однак не подужали.

Результати змагання зі стрибків у висоту:

Андрій Проценко (Україна) Мутаз Ель-Баршим (Катар) Ювон Харрісон (США)

Нагадаємо, що Андрій Проценко також став бронзовим призером чемпіонату світу 2022, який проходив у американському Юджині. Підкорювалась йому і бронза на чемпіонаті Європи 2022 у Мюнхені.