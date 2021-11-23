Марадону поховали без серця, – аргентинський журналіст поділився загадковими деталями

Минув майже рік відтоді, як з життя пішов легендарний футболіст Дієго Марадона. Причиною його смерті стала зупинка серця.

Фанати хотіли отримати серце Марадони

Аргентинський журналіст, лікар та письменник Нельсон Кастро розповів, що легендарного футболіста поховали без серця. Це зробили заради того, аби вберегти його від фанатів та дослідити причину смерті.

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Була група людей, які представляли клуб Хімнасія Ла-Плата, яка хотіла отримати серце Марадони. Це не увінчалося успіхом. Коли стало відомо про їхні плани, тоді його серце було видалено,

– сказав Нельсон.

Також журналіст розповів, що це було зроблено для того, аби краще вивчити орган зіркового футболіста та визначити причину смерті.

За словами Кастро, серце Марадони важило пів кілограма. Він наголошує на тому, що воно було досить великим, звичайна його вага – 300 грамів.

Фахівець запевняє, що всім спортсменам притаманно мати велике за розмірами серце, проте у Марадони його норми значно перевищували стандарт.

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