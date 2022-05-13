МанСіті відкрив статую Агуеро: урочиста подія відбулась в історичний для клубу день

Серхіо Агуеро віддав довгих 10 років футбольної кар'єри англійському клубу. Манчестер Сіті відзначив такий внесок аргентинця статуєю перед домашньою ареною команди.

За внесок в історію клубу

Період у Манчестер Сіті став одним із найкращих у кар'єрі аргентинського форварда. За 10 років Серхіо Агуеро став найкращим бомбардиром у клубній історії "містян".

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Відкриття відбулось 13 травня. МанСіті не випадково обрав цю дату. Саме у цей день рівно десять років тому аргентинець забив переможний гол у ворота КПР. Зробив нападник це вже у компенсований до поєдинку час. Взяття воріт принесло команді чемпіонство в АПЛ, яке стало для неї першим за 44 роки.

Урочисту подію відвідав сам Агуеро. Серхіо зробив фото на фоні статуї та залюбки роздавав автографи.

МанСіті вже без Агуеро продовжив феєрити в Англії. Клуб за два тури до закінчення сезону-2021/2022 лідирують у турнірній таблиці АПЛ. Колишня команда Серхіо заробила 89 очок. "Містяни" випереджають найближчого конкурента, яким є Ліверпуль, лише на три пункти.

У двох останніх турах підопічні Пепа Гвардіоли зіграють проти середняків АПЛ. 15 травня "містяни" зіграють виїзний поєдинок проти Вест Хема. А вже 22 травня вдома прийматимуть футболістів Астон Вілли.

Кар'єра Серхіо Агуеро у Манчестер Сіті