За внесок в історію клубу
Період у Манчестер Сіті став одним із найкращих у кар'єрі аргентинського форварда. За 10 років Серхіо Агуеро став найкращим бомбардиром у клубній історії "містян".
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Відкриття відбулось 13 травня. МанСіті не випадково обрав цю дату. Саме у цей день рівно десять років тому аргентинець забив переможний гол у ворота КПР. Зробив нападник це вже у компенсований до поєдинку час. Взяття воріт принесло команді чемпіонство в АПЛ, яке стало для неї першим за 44 роки.
Урочисту подію відвідав сам Агуеро. Серхіо зробив фото на фоні статуї та залюбки роздавав автографи.
МанСіті вже без Агуеро продовжив феєрити в Англії. Клуб за два тури до закінчення сезону-2021/2022 лідирують у турнірній таблиці АПЛ. Колишня команда Серхіо заробила 89 очок. "Містяни" випереджають найближчого конкурента, яким є Ліверпуль, лише на три пункти.
У двох останніх турах підопічні Пепа Гвардіоли зіграють проти середняків АПЛ. 15 травня "містяни" зіграють виїзний поєдинок проти Вест Хема. А вже 22 травня вдома прийматимуть футболістів Астон Вілли.
Кар'єра Серхіо Агуеро у Манчестер Сіті
- 28 липня 2011 року аргентинець проміняв мадридське Атлетіко на англійський Манчестер Сіті.
- До липня 2021-го виступав у футболці англійського клубу. Після чого у статусі вільного агента перейшов у Барселону.
- На жаль, у грудні 2021 року вимушено закінчив професійну кар'єру. Причиною стали проблеми зі здоров'ям. Відзначимо, що у нинішньому сезоні встиг провести 5 поєдинків, у яких забив один м'яч.
- У футболці "містян" відіграв 384 матчі, у яких наколотив 257 голів.
- З МанСіті здобув 15 трофеїв – 5 разів ставав чемпіоном Англії, тричі підіймав над головою Суперкубок країни, 6 разів здобував перемогу у Кубку ліги та має перемогу у Кубку Англії.