МанСіті святкує перемогу над Астон Віллою: гра Зінченка була високо оцінена

Манчестер Сіті святкував перемогу на виїзді над Астон Віллою. Свій вклад у звитягу приніс Олександр Зінченко.

Вдала гра Зінченка

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті. Українець відіграв на позиції лівого захисника увесь матч.

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Цікаво, що Пеп Гвардіола зробив у грі лише одну заміну, випустивши Джека Гріліша замість Габріела Жезуса.

Гості двічі відзначились у воротах суперника. Натомість пропустили лише одного разу. Сталось це на початку другої 45-хвилинки. У підсумку – 1:2 перемога "містян".

Зінченко отримав хорошу оцінку від статистичного порталу WhoScored – 7.1. За 90 хвилин українець виконав 82 передачі, а їх точність була майже ідеальною – 95%. Також Олександр двічі пробивав у ворота суперника та одного разу йшов в обіграш.

. Для гравця збірної України цей вихід на поле став сьомим у футболці МанСіті у сезоні-2021/2022. Українець поки що не відзначався результативними діями.

Вище оцінили лише гру Жезуса, Стерлінга, Сілви, Родрі та Діаса. Найкращим гравцем у складі обох команд став нападник МанСіті Жезус – 8.2.

У складі Астон Вілли найвищу оцінку отримав форвард Воткінс – 7.7.



Астон Вілла – МанСіті: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored