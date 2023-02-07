Футболісти МанСіті дізнались про звинувачення АПЛ із новин: клуб пояснив ситуацію

Манчестер Сіті влипло у скандальну ситуацію. Англійська Прем'єр-ліга звинувачує "містян" у недотриманні фінансового фейр-плей.

Все розпочалось зі звичайної статті у газеті "Der Spiegel", у якій Сіті звинуватили в порушенні, які клуби вчинює вже протягом дев'яти років. Це дало початок розслідуванню цієї справи, яке розпочалось ще у 2018 році, та тривало протягом цих чотирьох років.

До теми Зняття очок та трансферний бан: МанСіті звинувачують у порушеннях фінансового фейр-плей

МанСіті не боїться вироку незалежної комісії

6 лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що АПЛ передала усі необхідні документи по цій справі з МанСіті незалежній комісії, яка винесе вердикт для англійського гранда.

У найгіршому випадку розгляду, яке буде конфіденційним, на Манчестер Сіті буде накладено трансферний бан та зняття очок. Ще цього не вистачало "містянам" до повного "щастя". Гра Сіті і так наразі близька до хорошої, хоча команда Пепа Гвардіола йде другою у таблиці АПЛ, поступаючись лише 5 балами лідеру сезону Арсеналу.

Однак сам іспанський наставник "містян" запевняв, що команда перебуває у такому становищі, коли не може думати про чемпіонство.

Цікаво, що про усю цю ситуацію футболісти дізнались із преси. МанСіті ж опублікувало свою офіційну заяву лише після двох годин, як надійшли такі новини від АПЛ. "Містяни" чемно дочекаються рішення комісії, яке раз і назавжди поставить крапку у цій справі.

Після чого керівництво клубу зібрало команду та персонал, аби переконати їх у безпечному майбутньому команди.

Ферран Соріано, який працює у клубі СЕО, дав обіцянку перед футболістами та знайшов у цій справі позитив для Сіті. Він заявив, що ця ситуація очистить репутацію клубу від наклепу та звинувачень. Режим роботи МанСіті теж не зміниться, усі працюватимуть, як і було до цієї скандальної ситуації.