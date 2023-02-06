6 лютого АПЛ передала незалежній комісії необхідні документи, які свідчать, що МанСіті займається порушенням регламенту Англійської Прем'єр-ліги. Через що "містяни" можуть бути серйозно покарані.
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Розслідування розпочалось взимку 2018 року та велось протягом чотирьох наступних років. Все почалось із матеріалу у газеті "Der Spiegel", де висвітлили порушення, які робить Манчестер Сіті протягом вже 9 років.
Англійський клуб звинувачують в ухиленні від фінансового фейр-плей, виплаті фейкових сум футболістам та персоналу команди, а також махінаціях зі спонсорськими угодами.
Зазначається, що цю справу розгляне незалежна комісія, який буде конфіденційним, та винесе вирок англійському гранду.
Із МанСіті не лише можуть зняти очки, а й накласти вето на трансфери. Така ситуація поставить "містян" у глухий кут, адже клуб продовжує боротьбу за своє дев'яте чемпіонство в АПЛ.
Хоча головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що команда перебуває у такій ситуація, що не може думати про "золото" англійської першості. В останньому матчі "містяни" програли на виїзді Тоттенхему 1:0. Переможний гол забив нападник Гаррі Кейн.