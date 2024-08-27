Зірковий втікач з Шахтаря знайшов нову команду в чемпіонаті Англії

Колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон продовжить свою кар'єру на Туманному Альбіоні. Однак наступний сезон зірковий футболіст проведе у нижчому дивізіоні.

Представник Чемпіоншипу Лідс офіційно повідомив про підписання вінгера збірної Ізраїлю Манора Соломона. 25-річний футболіст гратиме за "білих" під 14-м номером.

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Соломон став гравцем Лідса

Колишній гравець Шахтаря гратиме за Лідс на правах оренди. Контракт вінгера належить лондонському Тоттенхему.

Соломон захищатиме кольори Лідса до кінця сезону 2024/25. Футболіст, вартість якого становить 13 мільйонів євро, виступатиме в другому за силою дивізіоні Англії.

Соломон – гравець Лідса / фото ФК Лідс

Залишив Шахтар ні з чим