Півзахисник Ювентуса та збірної Італії, Федеріко К'єза, потрапив у сферу інтересів Челсі. "Пенсіонери" серйозно зацікавленні у підписанні лівого вінгера з Серії А.

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Челсі потрібно будувати нову роздягальню

У складі "синіх" перебувають 45 гравців, це абсолютний показник серед команд Англійської Прем'єр-Ліги. Федеріко К'єза може стати 46 футболістом Челсі під керівництвом Енцо Марески.

Повідомляють, що 26-річний італієць – дешевий варіант для підсилення атаки "пенсіонерів". За даними Transfermarkt, трансферна вартість К'єзи оцінюється у 35 мільйонів євро.

Зазначимо, якщо трансфер футболіста "б'янконері" відбудеться, то для Мудрика зросте конкуренція на позицію лівого вінгера в стартовий склад.

До слова. Федеріко К'єза разом зі збірною Італії став чемпіоном Євро-2020. У вирішальному матчі "сквадра адзурра" переграла англійців у серії пенальті.

У минулому розіграші Серії А Федеріко К'єза зіграв 33 матчі у Ювентусі. У підсумку 11 результативних дій – 9 голів та 2 асисти.