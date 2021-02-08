Манчестер Юнайтед – Вест Хем: де дивитися матч Кубка Англії

Джерело:24 канал
У вівторок, 9 лютого, Манчестер Юнайтед прийматиме Вест Хем у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Поєдинок Манчестер Юнайтед – Вест Хем відбудеться у вівторок, 9 лютого. Початок гри о 21:30.
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Англійські матчі в Україні транслює тільки телеканал Setanta Sport.
Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.