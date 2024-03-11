Наймолодший дебютант в історії УПЛ потрапив на радари скаутів Манчестер Юнайтед

Український легіон на Туманному Альбіоні незабаром може поповнити гравець харківського Металіста Кирило Дігтяр. Талановитий футболіст привернув до себе увагу завдяки матчам за збірну України U-17.

Юнацька збірна України U-17 здобула дві перемоги в еліт-раунді відбору Євро-2024. Одним із лідерів команди Юрія Мороза є 16-річний захисник Кирило Дігтяр.

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У Манчестері може утворитися український дует

За інформацією футбольного коментатора Ігоря Циганика, вундеркінд з харківського Металіста потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед. На матчах юнацької збірної України були присутні скаути "манкуніанців", які спеціально приїхали подивитися гру ДІгтяра.

Зазначимо, що за молодіжну команду "червоних дияволів" вже грає український футболіст Закері Бауманн. Нещодавно він феєрично дебютував за Манчестер Юнайтед U-21, відзначившись голом у першому ж матчі.

Що відомо про Дігтяря

Кирило Дігтяр – вихованець академії харківського Металіста. У 14-річному віці його брали на збори з основною командою, де він відзначився забитим голом та результативними передачами.

Дігтяр став наймолодшим дебютантом в історії УПЛ. У віці 15 років 159 днів він зіграв у матчі проти Дніпра-1, побивши рекорд, який тримався майже 31 рік.

У поточному сезоні Першої ліги Кирило зіграв 12 матчів, у яких віддав 3 асисти.

Універсальний футболіст може зіграти на обох флангах, а також у центральній зоні.

Свій останній матч на міні-турнірі юнацька збірна України зіграє 12 березня. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Словаччини.