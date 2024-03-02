Поєдинок закінчився з рахунком 2:4 на користь гостей. Попри поразку, цей матч став особливим для 17-річного півзахисника "червоних дияволів" з українським корінням Закері Бауманна, пише 24 Канал.
Читайте також "Нестримний у всіх аспектах": син Шевченка близький до підвищення після серії успішних матчів
Фантастичний дебют
Він дебютував за молодіжну команду Манчестер Юнайтед U-21. Ба більше, гравець, який до цього виступав тільки за команду U-18, одразу відзначився взяттям воріт суперника.
На 31-й хвилині хавбек "червоних дияволів" відгукнувся на передачу свого партнера та з меж карного майданчика в один дотик красиво пробив у дальній кут воріт, зрівнявши рахунок у матчі.
Дивіться гол Закері Бауманна
Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Закері Бауманн також зіграв 12 матчів за Манчестер Юнайтед U-18, в яких забив 1 гол.
Хто такий Закері Бауманн
- Уродженець Болтона 2007 року народження, який є сином українських мігрантів з Коломиї
- Вихованець академії Манчестер Юнайтед, грає на позиції центрального півзахисника
- У 2023 році дебютував за юнацьку команду "червоних дияволів" U-18, яка в нинішньому сезоні посідає перше місце в турнірній таблиці, не зазнавши жодної поразки
- Має англійський паспорт, але не заграний за збірну та має бажання грати за Україну.