Топове дербі англійської Прем'єр-ліги закінчилось мінімальною перемогою підопічних Юргена Клоппа 1:0. Єдиний гол у ворота Манчестер Сіті забив Мохаммед Салах.

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Неприпустима поведінка фанатів

Після поєдинку було не менш гаряче, як під час футбольного матчу на стадіоні. Уболівальники Ліверпуля розбили лобове скло клубного автобуса МанСіті.



Фанати Ліверпуля пошкодили автобус МанСіті / Фото Sky Sports

Ліверпуль вже заявив, що виявить фанатів-порушників за допомогою камер спостереження, які встановлені навколо арени. Якщо клубу вдасться розпізнати уболівальників, то їм загрожує довічна заборона на відвідування "Енфілд", де свої домашні матчі проводить Ліверпуль.

Ліверпуль відібрав очки в одного з лідерів чемпіонату. Адже МанСіті з 23 очками посідає друге місце в АПЛ після 10-ти зіграних матчів. "Містяни" поступаються лише 4 балами лідеру сезону лондонському Арсеналу.

Команда Клоппа йде 8-ю, маючи у своєму активі 13 пунктів.

До слова. У наступному поєдинку Ліверпуль прийме вдома Вест Хем. Початок зустрічі 19 жовтня о 21:30.