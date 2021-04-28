Манчестер Юнайтед – Рома: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед та Рома у четвер, 29 квітня, зійдуться у першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Манчестер Юнайтед – Рома: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Рома відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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По телебаченню матч півфіналу Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.

Поєдинку на каналі "Футбол 1" передуватиме програма "Шлях до Гданська", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть матч Манчестер Юнайтед – Рома.

Онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Рома можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Манчестер Юнайтед – Рома можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.