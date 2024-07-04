Проте 4 липня сторони поставили крапку над усіма спекуляціями. Вони підписали нову угоду, яка буде чинна до 30 червня 2026 року.
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Цю подію прокоментував Ерік тен Хаг. Він заявив, що радий продовженню співпраці та розповів про свої амбіції, які збігаються з баченням керівництва клубу.
"Я дуже радий, що досяг згоди з клубом про продовження співпраці. Озираючись назад на два роки, ми можемо з гордістю згадати про два трофеї та багато прикладів прогресу з того рівня, на якому ми були, коли я приєднався до клубу.
Однак ми також повинні чітко розуміти, що попереду ще багато важкої роботи, щоб досягти рівня, якого очікують від Манчестер Юнайтед, а це означає боротьбу за титули в Англії та Європі. Під час моїх дискусій з клубом ми виявили повну єдність у нашому баченні досягнення цих цілей, і всі ми твердо налаштовані здійснити цей шлях разом", – сказав тен Хаг.
Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 манкуніанці фінішували восьмими в турнірній таблиці АПЛ, проте завдяки перемозі в національному кубку кваліфікувалися в Лігу Європи.