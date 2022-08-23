Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 2:1

Голи: Санчо, 16, Решфорд, 53 – Салах, 81.

Завершилась програма 3 туру чемпіонату Англії. Останнім матчем стало дербі принципових суперників – Манчестер Юнайтед приймав Ліверпуль, пише 24 канал.

Читайте також Зінченко та Миколенко вже чекають: Маліновський не хоче переходити у Марсель

Обидва колективи невдало почали сезон. Мерсисайдці зіграли двічі внічию проти не найсильніших Фулхема та Крістал Пелас. А Юнайтед і зовсім провалився в обох поєдинках – 1:2 від Брайтона та 0:4 від Брентфорда.

Ерік тен Хаг вирішив посадити на лаву запасних капітана Харрі Магуайра та головну зірку команди Кріштіану Роналду. В свою чергу Ліверпуль не міг розраховувати на Дарвіна Нуньєса, який у минулому матчі заробив вилучення.

Розумна гра Ман Юнайтед

Перший тайм в ігровому плані був за гостями, однак лідером на перерву з мінімальною перевагою пішов МЮ. На 16 хвилині "червоні дияволи" організували ювелірну контратаку, у фіналі якої героєм став Джейдон Санчо.

Англієць прийняв м'яч у карному майданчику мерсисайдців, на замаху прибрав Джеймса Мілнера та майстерно поклав сферу у кут воріт Аліссона. У Ліверпуля було кілька непоганих нагод відновити паритет, однак жоден з ударів гостей не летів у ствір воріт.

Втім, Манчестер Юнайтед і не збирався тиснути на гостей, а лише ловив суперника на контратаках. Одна з них дозволила господарям подвоїти перевагу на початку другого тайму.

Вдала контратака вирішила долю матчу

Після обрізки в центрі поля від гравця Ліверпуля Марсьяль вивів Решфорда на побачення з Аліссоном і Маркус не підвів. Надалі "червоні дияволи" грамотно оборонялись проти Ліверпуля і майже не підпускали гостей до володінь Де Хеа.

Скоротити рахунок Ліверпуль зумів на 81 хвилині. Після кутового сильно пробив по воротах Карвалью. Де Хеа відбив прям на голову Салаху, якого ніхто не встиг накрити. Втім, на більше у Ліверпуля вже не було ресурсу.

До теми Неймовірний камбек врятував МанСіті від ганебної поразки на полі Ньюкасла: відеоогляд

Манчестер Юнайтед набирає перші бали в сезоні та підіймається на 14 місце з дна таблиці. Ліверпуль же з двома балами йде позаду на 16 місці. Через тиждень МЮ їде в гості до Саутгемптона, а мерсисайдці приймуть Борнмут.