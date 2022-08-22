Ньюкасл – Манчестер Сіті 3:3

Голи: Альмірон, 28, Вілсон, 39, Тріпп'єр, 54 – Гюндоган, 5, Голанд, 61, Сілва, 64

Підопічним Пепа Гвардіоли вдалось швидко забити. Вже на 5-й хвилині рахунок у матчі став 0:1. Сілва взяв на себе ініціативу, подав у штрафний Ньюкасла, де звільнився від опіки Гюндоган. Ілкай першим дотик зупинив м'яч, а другим легко відправив його у сітку воріт господарів, пише 24 канал.

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Далі у першому таймі забивали виключно господарі. На 28-й хвилині "сороки" Альмірон у падіння замкнув передачу з флангу, але зробив це дуже курйозно. Футболіст Ньюкасла коліном перевів м'яч у ворота МанСіті – 1:1. Момент переглянути на ВАР, але все було у межах правил.

Вже через десять хвилин господарі повели у рахунку 2:1. Ньюкасл швидко вибіг у стрімку атаку, яку результативно закінчив Вілсон.

Манчестер Сіті пішов на перерву програючи у рахунку з різницею в один гол – 2:1. Хоча першим розмочив нулі на табло.

Неймовірне повернення "містян"

Після відпочинку ще один гол побував у ворота Едерсона. "Сороки" заробили право на перспективний штрафний. Тріпп'єр красивим та потужним ударом відправив м'яч прямісінько у дев'ятку воріт "містян". Ньюкасл збільшив свою перевагу до 3:1.

Однак на цьому підопічні Гвардіоли не опустили руки. У середині другого тайму Голанд відквитав один гол. "Пожежа" була у штрафному господарів. Після чого м'яч відлетів під удар Ерлінгу, який впритул розстріляв володіння Ньюкасла – 3:2.

Через три хвилини м'яч втретє побував у воротах Поупа. Де Брюйне класно розрізав оборону суперника. На передачу відгукнувся Сілва, який красиво обіграв голкіпера – 3:3.

На 73-й хвилині Тріпп'єр побачив перед собою червону картку після грубого фолу на Де Брюйне. Але після відеоповтору суддя змінив своє рішення. Він скасував вилучення та показав футболісту Ньюкаслу жовту картку.

Навіть п'ять компенсованих до матчу хвилин не вистачило Сіті, щоб вирвати перемогу.

Манчестер Сіті врятувався від виїзної поразки на полі Ньюкасла. Бойова мирова 3:3.

Після двох турів МанСіті з 7 очками посідають 2-ге місце.

Ньюкасл йде 5-м із 5 пунктами.

Ньюкасл – Манчестер Сіті: відеоогляд матчу