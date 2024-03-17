Манчестер Юнайтед у божевільному матчі переміг Ліверпуль та пробився у півфінал Кубка Англії

На стадіоні "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед та Ліверпуль визначили останнього півфіналіста Кубка Англії. Перемогу у принциповому поєдинку святкували підопічні Еріка тен Хага.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 4:3

Голи: Мактоміней, 10, Антоні, 88, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 – Макаллістер, 44, Салах, 45+2, Елліот, 105

У неділю, 17 березня, відбувся чвертьфінал Кубка Англії, в якому зустрічалися Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. У нинішньому сезоні суперники зустрічалися лише одного раз у рамках чемпіонату АПЛ і тоді матч не визначив переможця, пише 24 Канал.

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Останні хвилини виявилися вирішальними

Господарі поля першими відкрили рахунок у поєдинку. Хавбек "червоних дияволів" Мактоміней виявився кмітливішим за гравців Ліверпуля та з близької відстані відправив м'яч у сітку Келлехера.

Такий сценарій не влаштовував підопічних Клоппа. На 37-й хвилині м'яч залетів у ворота "манкуніанців" після удару Ватару Ендо. Однак арбітр скасував гол через офсайд.

Ліверпуль досяг свого на останніх хвилинах першого тайму. Спочатку Макаллістер красивим ударом зрівняв рахунок. А у компенсований час Салах вдало зіграв на добиванні. На перерву команди пішли за переваги Ліверпуля.

Слизький рахунок залишав шанси команді Еріка тен Хага відновити паритет. Тим більше, коли у гравців Ліверпуля збився приціл. Перспективні моменти не використали Нуньєс та Макаллістер.

Футбольне правило покарало "мерсисайдців" наприкінці основного часу. Бразилець МЮ Антоні зіграв на добиванні та перевів гру в овертайм.

У додатковий час команди обмінялися голами. Спочатку Елліот ударом з-за меж штрафного майданчика пробив Онану. У цьому моменті хавбеку Ліверпуля допоміг рикошет.

Проте Юнайтед знову відігрався. Маркус Рашфорд на 112-й хвилині зрівняв рахунок. А коли до фінального свистка залишалися лічені хвилини Діалло приніс перемогу "манкуніанцям".

У підсумку Манчестер Юнайтед у неймовірному матчі переміг Ліверпуль з рахунком 4:3 та пробився до півфіналу Кубка Англії.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль