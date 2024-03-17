Челсі – Лестер 4:2

Голи: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуемека, 90+2, Мадуеке, 90+8 – Дісасі, 51 (автогол), Мавідіді, 62

Команда Маурісіо Почеттіно провалила поточний сезон, програвши боротьбу за чемпіонство та Кубок англійської ліги. Лише в Кубку Англії "пенсіонери" зберігали шанси завоювати бодай один трофей, пише 24 Канал.

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Нереалізовані моменти Стерлінга та фейл Дісасі

Головний тренер Челсі зі стартових хвилин випустив Михайла Мудрика, який забив шедевральний гол у попередньому матчі з Ньюкаслом (3:2). Однак перший забитий м'яч у ворота Лестера обійшовся без участі українського вінгера. Іспанський захисник "синіх" Марк Кукурелья скористався пасом Джексона та результативно пробив з близької відстані.

На 25-й хвилині матчу захисник "лисиць" збив гравця Челсі у штрафному майданчику. Рахім Стерлінг взяв відповідальність на себе. Однак досвідчений вінгер не зумів переграти Столярчика.

Наприкінці першого тайму Стерлінг зобов'язаний був забивати, але м'яч після його удару пролетів повз ворота.

Вінгер частково реабілітувався у наступному епізоді, коли віддав гольовий пас на Палмера. 2:0 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

Другий тайм розпочався з комічного автоголу Дісасі. Захисник Челсі віддавав пас на голкіпера, але поцілив у власні ворота. Таким чином Лестер скоротив розрив у рахунку.

На хвилі піднесення "лисиці" забили другий гол. Стефі Мавідіді обіграв кількох суперників та шедевральним ударом закрутив м'яч під праву стійку. До речі, це був перший удар Лестера у ствір воріт.

Після рахунку 2:2 Почеттіно зробив кілька замін, посадивши на лаву досить активного Мудрика, а згодом і невдаху Стерлінга. Саме джокер аргентинського фахівця вивів Челсі вперед. На 2-й компенсованій хвилині Чуквуемека, що замінив Стерлінга, забив третій гол у сітку воріт Лестера.

Остаточну крапку поставив Мадуеке, знявши усі питання про переможця. Челсі обіграв Лестер з рахунком 4:2 та вийшов до півфіналу Кубка Англії.

Відеоогляд матчу Челсі – Лестер