МЮ врятувалось від ганебної поразки від Лідса після курйозного автоголу Варана: відеоогляд

У середу, 8 лютого, Манчестер Юнайтед зустрічалось з Лідсом у рамках перенесеного матчу 8-го туру АПЛ. "Червоні дияволи" ледь не зазнали несподіваної поразки.

Манчестер Юнайтед – Лідс 2:2

Голи: Рашфорд, 62, Санчо, 70 – Ньонто, 1, Варан, 48 (авт. МЮ)

Лідс підходив до цього матчу дещо знекровлений. 6 лютому із тренерського містка команди звільнили головного наставника Джессі Марша. Разом із ним Лідс покинули його помічники, пише 24 канал.

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Однак не встиг коментатор зустрічі оголосити про кадрові зміни у тренерському кріслі гостей, як Лідс шокував МЮ голом. Вже на першій хвилині рахунок у матчі було відкрито – 0:1 на користь гостей.

Все почало із втрати м'яч поблизу центра поля від Фернандеша. Лідс у декілька передач дійшов до штрафного майданчика "червоних дияволів", а Ньонто більярдним ударом пробив повз де Хеа.

На цьому гості не зупинились та продовжували тиснути на володіння іспанського голкіпера МЮ.

Господарі відповіли ударом повз ворота від Гарначо.

Вже через декілька хвилин Гарночо змарнував 100-відсоткову нагоду забити. Той опинився віч-на-віч з голкіпером, обіграв його, підлаштував собі під удар, але його постріл головою заблокував захисник Лідса. Дуже самовіддана гра від Вебера.

Після екватора першого тайму Забітцер розрядив свою гармату з-за меж штрафного – Мельє був на місці та потягнув незручний удар від австрійця.

До перерви МЮ так і не вдалось зрівняти рахунок.

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Після відпочинку "червоні дияволи" самі собі ускладнили ситуацію. Варан зрізав м'яч у власні ворота після сильного пострілу від Саммервіля. Рафаель намагався заблокувати передачу, але зробив це ще гірше – 0:2, перевага Лідса стала ще більш комфортною.

На 62-й хвилині господарям вдалось відквитати один гол. Гарначо віддав на Далота, той зробив верхову передачу у штрафний Лідса, на яку відгукнувся Рашфорд. Маркус головою перевів м'яч у сітку воріт суперника. МЮ відіграло один м'яч 1:2.

Ааронсон зі штрафного поцілив у стійку воріт де Хеа.

Вісім хвилин знадобилось господарям, щоб вдруге засмутити голкіпера опонентів. Після декількох заблокованих захисниками ударів, м'яч таки влетів у ворота Мельє. Санчо відзначився другим голом МЮ після передачі від Шоу – 2:2.

Вже через шість хвилин Варан міг виправити за свою помилку, але з його ударом впритул головою впорався Мельє.

Рашфорду не вдалось замкнути передачу від Фернандеша.

МЮ відігралось з рахунку 0:2 до 2:2, але до перемоги не дотягнулось. Бойова мирова з Лідсом.

Манчестер Юнайтед із 43 очками замикає трійку лідерів АПЛ, поступаючись МанСіті лише двома балами.

Лідс перебуває поблизу зони вильоту – 16-те місце та 19 пунктів.

Манчестер Юнайтед – Лідс: відеоогляд матчу