Манчестер Юнайтед – Лидс 2:2

Голы: Рашфорд, 62, Санчо, 70 – Ньонто, 1, Варан, 48 (авт. МЮ)

Лидс подходил к этому матчу несколько обескровленным. 6 февраля из тренерского мостика команды уволили главного наставника Джесси Марша. Вместе с ним Лидс покинули его помощники, пишет 24 канал.

Интересно Зинченко – игрок января в Арсенале

Однако не успел комментатор встречи объявить о кадровых переменах в тренерском кресле гостей, как Лидс шокировал МЮ голом. Уже на первой минуте счет в матче был открыт – 0:1 в пользу гостей.

Все началось с потери мяча вблизи центра поля от Фернандеша. Лидс в несколько передач дошел до штрафной "красных дьяволов", а Ньонто бильярдным ударом пробил мимо де Хеа.

На этом гости не остановились и продолжали давить на владение испанского голкипера МЮ.

Хозяева ответили ударом мимо ворот от Гарначо.

Уже через несколько минут Гарночо упустил 100-процентную возможность забить. Тот оказался лицом к лицу с голкипером, обыграл его, подстроил себе под удар, но его выстрел головой заблокировал защитник Лидса. Очень самоотверженная игра от Вебера.

После экватора первого тайма Забитцер разрядил свою пушку из-за пределов штрафной – Мелье был на месте и потянул неловкий удар от австрийца.

До перерыва МЮ так и не удалось сравнять счет.

Автогол Варана и невероятный камбек "красных дьяволов"

После отдыха "красные дьяволы" сами себе усложнили ситуацию. Варан срезал мяч в свои ворота после сильного выстрела от Саммервиля. Рафаэль пытался заблокировать передачу, но сделал это еще хуже – 0:2, преимущество Лидса стало еще более комфортным.

На 62-й минуте хозяевам удалось отквитать один гол. Гарначо отдал на Далота, тот сделал верховую передачу в штрафную Лидса, на которую отозвался Рашфорд. Маркус головой перевел мяч в сетку ворот соперника. МЮ отыграло один мяч 1:2.

Ааронсон со штрафного попал в стойку ворот де Хеа.

Восемь минут понадобилось хозяевам, чтобы снова огорчить голкипера оппонентов. После нескольких заблокированных защитниками ударов мяч таки влетел в ворота Мелье. Санчо отличился вторым голом МЮ после передачи от Шоу – 2:2.

Уже через шесть минут Варан мог исправить за свою ошибку, но с его ударом в упор головой справился Мелье.

Рашфорду не удалось запереть передачу от Фернандеша.

МЮ отыгралось со счета 0:2 до 2:2, но до победы не дотянулось. Боевая мировая с Лидсом.

Манчестер Юнайтед с 43 очками замыкает тройку лидеров АПЛ, уступая МанСити только двум баллам.

Лидс находится вблизи зоны вылета – 16 место и 19 пунктов.

Манчестер Юнайтед – Лидс: видеообзор матча