Фінал відданості: Манчестер Юнайтед може підписати кришталевого німця з Дортмунда

Манчестер Юнайтед націлився на підписання німецького футболіста, який 11 років кар'єри присвятив одному клубу. Гравець може дістатись "червоним дияволам" безкоштовно

Англійський колектив націлений на придбання Марко Ройса. Сам головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг зацікавлений в угоді з гравцем.

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Агенти Ройса уже відвідували манчестерське дербі, де і зустрілись з Тен Хагом. Контракт німецького півзахисника з Боруссією завершується влітку 2023 року, тому англійський колектив має усі шанси підписати Ройса задарма. Марко у Дортмунді отримує 12 мільйонів євро на рік.

Позиція Ройса поки що не розголошується. Невідомо чи гравець вирішить покинути рідну Німеччину, чи обере підвердити статус відданого гравця та завершити кар'єру в Дортмунді. Також 33-річний гравець має часті проблеми з травмами, через які він неодноразово вилітав на довгий термін, а ще й пропускав великі турніри.

Кар'єра Марко Ройса