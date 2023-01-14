Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 2:1

Голи: Фернандеш, 78, Решфорд, 81 – Гріліш, 60.

20 тур чемпіонату Англії стартував у п'ятницю. У першій грі вікенду Астон Вілла переграла Лідс, але головна страва АПЛ була винесена на день суботи.

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Манчестер Юнайтед приймав суперників по дербі у особі Манчестер Сіті, пише 24 канал. Підопічні Гвардіоли йдуть другими, відстаючи від лідера Арсенала на 5 балів.

МЮ ж знаходиться у прекрасній формі. Підопічні тен Хага виграли чотири матчі поспіль в АПЛ і наздогнали третій Ньюкасл. Втім кадрова ситуація у "червоних дияволів" була проблемною – Далот, Санчо та ван де Беек вилетіли через травми.

МанСіті контролює м'яч

Сіті очікувано захопив ініціативу у грі, але гострішими "містян" навряд чи можна було назвати. У першому таймі гості жодного разу не пробили у ствір воріт, тоді як Юнайтед кілька разів потурбував Едерсона.

І все ж підопічні Гвардіоли відкрили рахунок з першого ж влучного удару. Марез запустив Де Брюйне у чужий майданчик і той точно навісив на Гріліша, який головою пробив Де Хеа.

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Камбек від МанЮнайтед

Однак Манчестер Юнайтед руки не опустив і ближче до кінця поєдинку перевернув гру. Спочатку Бруну Фернандеш відгукнувся на передачу Каземіро і залишив не при справах Едерсона.

А вже за три хвилини перемогу господарям приніс Решфорд. Англійця забули у своєму майданчику захисники Сіті і той відгукнувся на передачу Гарначо, розстрілявши кіпера суперника з близької відстані.

МЮ заслужено переграє сусідів по місту і виходить на третє місце, скорочуючи відстань від МанСіті до одного очка. Арсенал же у неділю може збільшити відрив від команди Гвардіоли до восьми балів, якщо переграє в дербі Тоттенхем.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: