МЮ довів Фердінанда

Ліверпуль 24 жовтня розтрощив Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" з рахунком 5:0. "Мерсисайдці" забили 5 голів за 60 хвилин поєдинку.

Як це було Ліверпуль змішав з болотом Манчестер Юнайтед, розірвавши Роналду і Ко з рахунком 5:0: відео

Колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд повідомив, що потрапив до лікарні під час матчу 9-го туру АПЛ.

Ексфутболіст зазначив, що потрапив у лікарню через 60 хвилин у матчі Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Ці 60 хвилин відправили мене у відділення невідкладної допомоги. Чорт забирай,

– написав Фердінанд.



Фердінанд у лікарні / Фото twitter.com/rioferdy5