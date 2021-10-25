МЮ довів Фердінанда
Ліверпуль 24 жовтня розтрощив Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" з рахунком 5:0. "Мерсисайдці" забили 5 голів за 60 хвилин поєдинку.
Як це було Ліверпуль змішав з болотом Манчестер Юнайтед, розірвавши Роналду і Ко з рахунком 5:0: відео
Колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд повідомив, що потрапив до лікарні під час матчу 9-го туру АПЛ.
Ексфутболіст зазначив, що потрапив у лікарню через 60 хвилин у матчі Манчестер Юнайтед – Ліверпуль
Ці 60 хвилин відправили мене у відділення невідкладної допомоги. Чорт забирай,
– написав Фердінанд.
Фердінанд у лікарні / Фото twitter.com/rioferdy5
- Манчестер Юнайтед вперше в історії АПЛ завершив перший тайм, програючи в 4 голи. Після перерви Ліверпуль забив ще один гол, а господарі догравали матч у меншості через вилучення Поля Погба.
- Мохаммед Салах забив три голи й став першим футболістом, який оформив хет-трик у ворота МЮ на "Олд Траффорд". Для наставника Ліверпуля ця перемога стала ювілейною 200-ю на чолі команди.