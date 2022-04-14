Манчестер Сіті зіграв унічию з Атлетіко та вийшов до 1/2 Ліги чемпіонів: відеоогляд

У чвертьфіналі матчу-відповіді зустрілися мадридський Атлетіко та англійським Манчестер Сіті. Гра відбулася 13 квітня у столиці Іспанії на стадіоні "Ванда Метрополітано".

Атлетіко – Манчестер Сіті 0:0

У першому поєдинку чвертьфіналу команда Гвардіоли здолала Атлетіко 1:0. Тому ця перевага була досить хиткою та обнадійливою для мадридців, пише 24 канал.

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Напружений матч вийшов у Мадриді. Три удари у площину за 90 хвилин.

Атлетіко спочатку мав не зручну позицію, оскільки йому потрібно було відіграти попередній матч.

Господарі взагалі могли йти на перерву, поступаючись у рахунку, але Гюндоган із центру штрафного влучив у штангу, а спроби добивання зупинив Феліпе.

У середині другого тайму Атлетіко перехопив ініціативу. Після перерви мадридці діяли більш рішуче, атакуючи ворота Едерсона на якийсь час.

Господарі були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Родріго де Пауль хоча б в одному з двох епізоді повинен був потрапити в ворота, але пробивав повз все повз. Також свої моменти втратили Матеуса Кунья, Карраско та Суареса.

Схоже, що тактика англійців була націлена не на створення, а на утримання рахунку.

Наприкінці гри виникла сутичка між гравцями команд. На 90+1 хвилині гри червону картку отримав захисник мадридської команди Феліпе.

Команди розписали мирову, такий результат цілком влаштовував гостей. У півфіналі Ліги чемпіонів Ман Сіті зіграє проти Реалу.