МанСіті переграло Тоттенхем: божевільний камбек із 0:2 у матчі з ляпом голкіпера – відеоогляд

Манчестер Сіті та Тоттенхем 19 січня визначили сильнішого у перенесеному матчі 7-го туру АПЛ-2022/2023. Команда Пепа Гвардіоли влаштувала справжній камбек.

Манчестер Сіті – Тоттенхем 4:2

Голи: Альварес, 51, Голанд, 53, Марез, 63, 90 – Кулусевскі, 44, Емерсон Роял, 45+2

Клуби нарешті знайшли час у щільному ігровому графіку, щоб провести поєдинок 7-го туру. Сіті не в найкращому тонусі підходили до матчу проти "шпор". Адже останній часом "містяни" не показують ту гру, до якої звикли уболівальники "блакитного" Манчестера, пише 24 канал.

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По-справжньому гострий момент команди створили лише на 39-й хвилині першого тайму. Коли Гріліш вивів на удар Льюїса. М'яч після рикошету ледь не влетів у володіння Льоріса. Неймовірний сейв видав французький голкіпер Тоттенхема.

Через три хвилини Голанд опинився на газоні у штрафному майданчику гостей після верхової боротьби з голкіпером Тоттенхема. Суддя не став вестись на апеляції футболістів МанСіті.

Родрі класно закинув на Голанда, але удар головою від нападника був вище воріт.

Ударну кінцівку першого тайму видали гості. Едерсон грубо помилився у власному штрафному. Голкіпер МанСіті віддав м'яч на захисника, але не підказав тому, що у нього вже за спиною набігає суперник. Той намагався виправити помилку воротаря, але не зумів. Кулусевскі одразу ж покарав голкіпера за ганебний ляп – 0:1. Цікаво, що Едерсон звинуватив у пропущеному голі не себе, а партнера по команді, якому віддав пас.

Вже у компенсований до першого тайму час Тоттенхем подвоїв свою перевагу у рахунку. Кейн дограв до кінця, нападник збірної Англії у підкаті зберіг м'яч та навіть з гострого кута зумів завдати удару. Едерсон парирував постріл, але на добиванні головою вдало зіграв Емерсон Роял – 0:2.

"Містяни" пішли на перерву з ганебними 0:2.

Шалений камбек від господарів

У другому таймі була зовсім інша гра від підопічних Гвардіоли. На 51-й хвилині МанСіті відквитало один м'яч. Марез легко обіграв опікуна та "парашутиком" закинув м'яч у воротарський майданчик "шпор". Якщо після удару Гріліша м'яч не побував у сітці воріт гостей, то після добивання Альвареса, Льорісу вже довелось виймати його з власних володінь – 1:2.

Минуло дві хвилини, як господарі засмутили Льоріса. Родрі знову ж таки круто закинув на Мареза. Ріяд головою скинув на Голанда, який теж головою запхав м'яч у ворота Тоттенхема – 2:2. Ось така атака головами від Сіті.

Команди обмінялись небезпечними моментами. Спершу з дальньої відстані пристрілявся Марез – повз ворота. А вже з постріл Перішича заблокував Льюїс.

Рівно через десять хвилин господарі вперше у матчі повів у рахунку. Марез накрутив опікуна та пробив у ближній кут із доволі незручної позиції – 3:2.

Вже наприкінці матчу Марез скористався грубою помилкою Лангле – 4:2.

Манчестер Сіті завдяки неймовірному камбеку з 0:2 переміг Тоттенхем – 4:2.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: відеоогляд матчу