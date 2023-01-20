Вільярреал – Реал 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквуезе, 42 – Вінісіус, 57, Мілітао, 69, Себальйос, 86

Вже на старті матчу господарям вдалось шокувати "Королівський клуб" швидким голом. На 4-й хвилині Капу потужним ударом вразив дальній кут воріт Реала після трудового асиста від Морено – 1:0, пише 24 канал.

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Реал відповів ударом вище воріт від Вальверде, який перебував у непоганій позиції. Господарі відповіли тією ж монетою.

Бензема класно вивів Менді на удар, але той пробив прямо по центру воріт у руки голкіпера.

Вільярреал повністю переграв "вершкових" у першому таймі. Підопічні Анчелотті відзначались лише поодинокими та стрімкими виходами в атаку.

Однак у першій 45-хвилинці забивали виключно господарі футбольного поля. "Жовта субмарина" забила ще й гол у роздягальню. На 42-й хвилині Чуквуезе подвоїв перевагу Вільярреала після бездарної гри захисників мадридців. Один із лідерів "жовтої субмарини" проскочив поміж двох центрбеків та легко переграв Куртуа – 2:0.

Господарі пішли на перерву за комфортної переваги 2:0.

На другу частину матчу мадридці вийшли з іншим настроєм, який вплинув на гру. Анчелотті знайшов потрібні слова, тому вже на 57-й хвилині Реал відквитав один гол. Атака в один дотик, все у стилі мадридського клубу. Бензема віддав на Асенсіо, Марко одразу класною передачею вивів на ворота Вінісіуса, який холоднокровно переграв голкіпера – 2:1.

Вже через десять хвилин рахунок став рівним. Воротар Вільярреала парирував удар головою від Бензема, але першим на добиванні був Мілітао та запхав м'яч у сітку воріт господарів – 2:2.

Реал повністю домінував у другому таймі. Тепер футболісти "жовтої субмарини" грали другим номером.

Численні атаки "вершкових" втілились у гол наприкінці основного часу зустрічі. На 86-й хвилині Асенсіо на лінії поля наздогнав м'яч у штрафному Вільярреала. Марко знайшов пасом Себальйоса, який забіг у штрафний майданчик суперника та пробив повз голкіпера – 2:3. Неймовірний камбек від Реала.

Андрій Лунін разом із Реалом пробився у чвертьфінал Кубка Іспанії.

Вільярреал – Реал: відеоогляд матчу