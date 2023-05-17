Манчестер Сіті зганьбив Реал та позбавив фіналу ЛЧ чинного володаря трофею: відеоогляд

У півфінальному матчу Манчестер Сіті – Реал визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів. Команда Гвардіоли дуже впевнено перемогла "королівський клуб".

Манчестер Сіті – Реал 4:0

Голи: Бернарду Сілва, 23, 37, Мілітао, 76 (автогол), Альварес, 90+1

У середу, 17 травня, на стадіоні "Етіхад" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал. Перша зустріч суперників не виявила переможця, пише 24 Канал.

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Нестримний Манчестер Сіті

Мадридський Реал побудував гру від оборони, намагаючись загасити атакувальний запал гравців "містян". Проте перевага підопічних Гвардіоли була настільки відчутною, що "вершковим" залишалося сподіватися лише на диво та Тібо Куртуа.

Втім, на 23-й хвилині матчу навіть найкращий воротар світу виявився безсилим перед пострілом Бернарду Сілви. Португалець отримав пас від Де Брюйне та сильним ударом пробив повз Куртуа. 1:0 – "містяни" повели в рахунку.

Отримавши психологічну перевагу МанСіті продовжував розривати захист гостей. На 37-й хвилині поєдинку Бернарду Сілва оформив дубль. 28-річний хавбек виявився найспритнішим у штрафному майданчику та відправив м'яч під праву стійку воріт. 2:0 – Реал опинився на межі вильоту з ЛЧ.

В дебюті другого тайму Реал міг переломити хід поєдинку. Давід Алаба майстерно виконав штрафний, але сейв Едерсона став на перешкоді м'яча.

На 76-й хвилині гравці МанСіті довели рахунок до розгромного. Після подачі зі штрафного м'яч влучив в Едера Мілітао та опинився в сітці воріт "вершкових".

Команда Анчелотті намагалася врятувати матч, але в цей вечір переграти МанСіті було неРеально. Довершив розгром Реалу Хуліан Альварес. У підсумку господарі поля здобули перемогу з рахунком 4:0 та залишили за бортом турніру чинного переможця ЛЧ.

Таким чином, Манчестер Сіті став другим фіналістом Ліги чемпіонів. 10 червня у Стамбулі "містяни" зустрінуться з італійським Інтером.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Реал