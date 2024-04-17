Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

17 квітня Манчестер Сіті та Реал проведуть матч-відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у Манчестері.

В Лізі чемпіонів у середу, 17 квітня, відбудуться останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Центральна зустріч цієї стадії відбудеться в Англії, де Манчестер Сіті прийме мадридський Реал, пише 24 канал.

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Похмілля після голепаду

Тиждень тому команди видали божевільну феєрію в Мадриді. Команди по черзі виходили вперед, але зрештою розписали результативну нічию 3:3. Тому доля путівки у півфінал визначиться саме на стадіоні "Етіхад".

Тим часом Реал та Манчестер Сіті є головними фаворитами на чемпіонство у своїх лігах. Мадридці мають комфортну перевагу над Барселоною у вигляді 8 очок. Важливу роль в успіхах Реала відіграє Андрій Лунін.

Українець скористався травмою Куртуа і цього сезону оформив вже 12 кліншитів. У манкуніанців же боротьба за золото куди більш жорстка. За шість турів до фінішу МанСіті випереджає Арсенал та Ліверпуль лише на два очки.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Манчестер Сіті – Реал на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Реал. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.