У Манчестер Сіті радіють: Зінченко залікував травму
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Олександр Зінченко нарешті приєднався до тренувань Манчестер Сіті. У клубі раді поверненню українського футболіста.
Повернення Зінченка
24-річний лівий захисник вилікувався від травми, яку отримав у матчі з Лейпцигом у Лізі чемпіонів. Футболіст повернувся до загальної групи Манчестер Сіті після надриву литкового м'яза. Через це Олександр Зінченко пропустив жовтневі матчі збірної України та не виходив на поле з 15 вересня.
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Олександр з цієї нагоди виклав фото в інстаграмі, яке коротко підписав: "Радий повернутися до хлопців". На повернення Зінченка зреагував у своїх соцмережах й англійський клуб.
"Ось він", – підписав фото Манчестер Сіті.
Олександр Зінченко / Фото з instagram.com/mancity
- До пошкодження Зінченко відіграв за "містян" три матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.
- Наступний матч Манчестер Сіті зіграє 23 жовтня на виїзді проти Брайтона. Англійський клуб після семи турів замикає трійку лідерів, поступаючись Челсі та Ліверпулю.