Суперліга розвалюється: які клуби повідомили про вихід з турніру

Футбольні клуби почали офіційно повідомляти про вихід із Суперліги. Наразі такі заяви зробили вже 5 із 12 засновників турніру.
Про свої рішення не брати участі в новому турнірі команди повідомили на офіційних сайтах.
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Хто вже вийшов із Суперліги
Відповідні заяви вже зробили 5 з 12 засновників турніру:
- Манчестер Сіті,
- Манчестер Юнайтед,
- Ліверпуль,
- Арсенал,
- Тоттенгем.
До слова, клуб Манчестер Сіті був першим, хто офіційно оголосив про вихід з Суперліги. За інформацією британських ЗМІ, найближчим часом це також планує зробити лондонський Челсі.Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомили, що Челсі та Манчестер Сіті вже готують документи, щоб покинути Суперлігу.
Футбольна Суперліга: головне
- 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це – англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.
- Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі виступатимуть 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- Коли саме має стартувати створена Суперліга, наразі невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Однак не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.
- Водночас УЄФА погрожує клубам-засновникам Суперліги відстороненням від всіх змагань на національному, європейському і світовому рівнях.