Суперліга розвалюється: які клуби повідомили про вихід з турніру

Футбольні клуби почали офіційно повідомляти про вихід із Суперліги. Наразі такі заяви зробили вже 5 із 12 засновників турніру.

Про свої рішення не брати участі в новому турнірі команди повідомили на офіційних сайтах.

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Хто вже вийшов із Суперліги

Відповідні заяви вже зробили 5 з 12 засновників турніру:

Манчестер Сіті,

Манчестер Юнайтед,

Ліверпуль,

Арсенал,

Тоттенгем.

До слова, клуб Манчестер Сіті був першим, хто офіційно оголосив про вихід з Суперліги. За інформацією британських ЗМІ, найближчим часом це також планує зробити лондонський Челсі.

Футбольна Суперліга: головне

18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це – англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.

Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі виступатимуть 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.

Коли саме має стартувати створена Суперліга, наразі невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Однак не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.

Водночас УЄФА погрожує клубам-засновникам Суперліги відстороненням від всіх змагань на національному, європейському і світовому рівнях.



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24