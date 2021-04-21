Суперліга розвалюється: які клуби повідомили про вихід з турніру

21 квітня 2021 , 01:51
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Джерело:

The Guardian

Футбольні клуби почали офіційно повідомляти про вихід із Суперліги. Наразі такі заяви зробили вже 5 із 12 засновників турніру.

Про свої рішення не брати участі в новому турнірі команди повідомили на офіційних сайтах.

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Хто вже вийшов із Суперліги

Відповідні заяви вже зробили 5 з 12 засновників турніру:

  • Манчестер Сіті,
  • Манчестер Юнайтед,
  • Ліверпуль,
  • Арсенал,
  • Тоттенгем.

До слова, клуб Манчестер Сіті був першим, хто офіційно оголосив про вихід з Суперліги. За інформацією британських ЗМІ, найближчим часом це також планує зробити лондонський Челсі.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомили, що Челсі та Манчестер Сіті вже готують документи, щоб покинути Суперлігу.

Футбольна Суперліга: головне

  • 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це – англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.
  • Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі виступатимуть 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
  • Коли саме має стартувати створена Суперліга, наразі невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Однак не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.
  • Водночас УЄФА погрожує клубам-засновникам Суперліги відстороненням від всіх змагань на національному, європейському і світовому рівнях.


Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24

Автор: Наталія Пристанська