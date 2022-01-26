Манчестер Сіті не відпустить Зінченка, – ЗМІ

Видання підтверджує, що українцем цікавився іспанський Бетіс, але такий переході доволі нереальним. Адже англійці хочуть виручити за Зінченка 20 – 30 мільйонів фунтів.

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Начебто влітку Манчестер Сіті планує зробити Зінченку пропозицію щодо пролонгації угоди, хоча в Олександра ще є чинний контракт на 2,5 роки (30 червня 2024 року).

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола хвалить українця та його універсальність зіграти одразу на декількох позиціях на футбольному полі.

Покине лише за однієї умови

Зінченко теж не горить бажанням покидати Манчестер. Футболіст з усіх сил старається виграти конкуренцію у суперників за позицією та стати стабільним гравцем основи Сіті.

Існує єдиний варіант відходу Зіни з МанСіті. Якщо покупець буде готовий віддати щедру суму за українця, тоді боси клубу відпустять талановитого лідера збірної України.

Кар'єра Зінченка у МанСіті

Олександр виступає за клуб АПЛ із кінця червня 2017 року. З того часу не зумів завоювати статус гравця основи. Гвардіола використовує українця для ротацій.

У сезоні-2021/2022 Зінченко відіграв 12 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.

МанСіті з українським захисником впевнено йде до чемпіонства в англійській першості. Відрив від найближчого конкурента Ліверпуля складає 9 балів.