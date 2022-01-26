Гвардиола не хочет отпускать украинца

Издание подтверждает, что украинцем интересовался испанский Бетис, но такой переход довольно нереален. Ведь англичане хотят выручить за Зинченко 20 – 30 миллионов фунтов.

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Вроде бы летом Манчестер Сити планирует сделать Зинченко предложение по пролонгации соглашения, хотя у Александра еще есть действующий контракт на 2,5 года (30 июня 2024 года).

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хвалит украинца и его универсальность сыграть сразу на нескольких позициях на футбольном поле.

Покинет лишь при одном условии

Зинченко тоже не горит желанием покидать Манчестер. Футболист изо всех сил старается выиграть конкуренцию у соперников по позиции и стать стабильным игроком основы Сити.

Существует единственный вариант ухода Зины из МанСити. Если покупатель будет готов отдать щедрую сумму за украинца, тогда боссы клуба отпустят талантливого лидера сборной Украины.

Интересно! По данным Transfermarkt, стоимость Зинченко оценена в 25 миллионов евро.

Карьера Зинченко в МанСити