Шалений гол Де Брюйне приніс Манчестер Сіті перемогу в матчі проти Челсі: відеоогляд

Манчестер Сіті та Челсі зустрілися 15-го січня у рамках центрального матчу 22-го туру англійської Прем'єр-ліги. Важку перемогу здобули футболісти Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Челсі 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

Варте уваги Дженоа звільнила Шевченка

У першому таймі команди продемонстрували футбол, який не назвеш видовищним з точки зору гострих моментів. Як би це дивно не звучало, але футболісти краще працювали без м'яча.

Челсі компактно оборонявся, а Манчестер Сіті вдало відбирав м'яч. Саме завдяки вдалій грі у відборі й тиску "містяни" ледь не вийшли вперед у середині першого тайму.

Матео Ковачич помилився під тиском і втратив м'яч перед власним штрафним. Унаслідок цього Гріліш вийшов віч-на-віч з Кепою, але іспанський воротар врятував "синіх".

12-а поспіль перемога Манчестер Сіті

. Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропускав матч проти Челсі. В українця травма.

Свою першу нагоду гості мали відразу на старті другого тайму. Ковачич виправився за помилку в першій половині гри й віддав чудовий пас на Лукаку. Бельгійський форвард красиво пробив, але Едерсон відбив м'яч.

Після гострого моменту в Челсі футболісти Манчестер Сіті повністю перехопили ініціативу. Підопічні Пепа Гвардіоли почали створювати напівмоменти.

На 70-й хвилині господарі втілили перевагу. Кевін Де Брюйне попри фол Канте встояв на ногах і продовжив атаку. Бельгієць не знайшов, куди віддати пас і завдав красивого обвідного удару здалеку. Кепа не мав шансів врятувати Челсі.

Як виявилося, точний удар Де Брюйне приніс "містянам" перемогу, яка стала 12-ю поспіль в АПЛ. Манчестер Сіті після 22 турів набрав 56 очок та очолює турнірну таблицю. Челсі посідає друге місце й програє 13 очок.

Манчестер Сіті – Челсі відеоогляд матчу