Манчестер Сіті – Челсі: де дивитись онлайн фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 29 травня, Манчестер Сіті та Челсі визначать переможця Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Вирішальний матч Манчестер Сіті – Челсі відбудеться на стадіоні "Драгау" у Порту. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися
Онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).
Також поєдинок Манчестер Сіті – Челсі можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.
- Матч фіналу Ліги чемпіонів буде з присмаком АПЛ. Обидва клуби представляються англійський чемпіонат. Команди 167 разів зустрічались на одному футбольному полі в усіх турнірах. Тут перевага на стороні Челсі – 68 перемог. В активі МанСіті – 47 звитяг. ще 40 зустрічей завершувались мировими.
- Востаннє клуби грали між собою 8 травня. У матчі АПЛ перемогу святкував лондонський клуб під керівництвом Томаса Тухеля (1:2)