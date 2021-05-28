Манчестер Сіті – Челсі: де дивитись онлайн фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 29 травня, Манчестер Сіті та Челсі визначать переможця Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Вирішальний матч Манчестер Сіті – Челсі відбудеться на стадіоні "Драгау" у Порту. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися

По телебаченню фінальний поєдинок Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45. О 20:00 на телеканалі розпочнеться "Ніч Ліги чемпіонів", де у студії експерти будуть обговорювати майбутній матч та давати власні прогнози на фінал. Після протистояння залишайтесь із "Футбол 2", де експерти ділитимуться враженнями від протистояння.

Онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також поєдинок Манчестер Сіті – Челсі можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.