Англійське дербі: анонс на фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі

У суботу, 29 травня, відбудеться найочікуваніший момент року для усіх футбольних вболівальників. Манчестер Сіті та Челсі визначать переможця Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Про все найцікавіше перед матчем – читайте на Спорт24.

МанСіті – Челсі: головне

Що: фінал Ліги Чемпіонів

Де: стадіон "Ештадіу ду Драгау", Порту, Португалія

Коли: субота, 29 травня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24

До слова Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Шляхи команд до фіналу

У Лізі Чемпіонів Зінченко і Ко цього сезону просто неспинні, команда зіграла тільки один раз внічию, це було ще на груповому етапі, інші поєдинки клуб виграв. У плей-оф вдалося пройти такі клуби як: Боруссія Менхенгладбах – 2:0, 2:0, Боруссія Дортмунд – 2:1, 2:1, а в півфіналі обіграли зірковий ПСЖ – 2:1 і 2:0. Перемога в Лізі Чемпіонів може стати вишенькою на торті блискучого сезону, адже "містяни" до цього давно йшли.

Челсі легко зміг вийти зі своєї групи, посівши перше місце в компанії Севільї, Краснодара і Ренна. На стадії 1/8 фіналу вдалося заслужено пройти чемпіона Іспанії Атлетіко Мадрид - 1:0, 2:0. У чвертьфіналі Челсі показав свою найгіршу гру в усьому плей-оф, проте все-таки зумів пройти Порту – 2:0 і 0:1. За путівку до фіналу лондонці воювали з грізним Реалом, в тактичному плані "аристократи" мали кращий вигляд за суперника в обох зустрічах, тому заслужено пройшли далі, в гостях була нічия – 1:1, а вдома Челсі виграв 2:0.

Команди з однієї країни у фіналі

У восьмий раз в історії Ліги Чемпіонів у вирішальному матчі зустрінуться команди з однієї країни. При цьому для Ман Сіті він буде дебютним в історії клубу, а Челсі в 2008 році програв фінал, а в 2012-му виграв турнір.

Ман Сіті після серйозних грошових вливань пройшов довгий шлях до своєї головної мети. Наставник "містян" Пеп Гвардіола – один з найкращих тренерів світу, але навіть він не бував у фіналі ЛЧ вже цілих десять років.

До слова Манчестер Сіті – Челсі: де дивитись онлайн фінал Ліги чемпіонів

Мало хто чекав побачити у фіналі Челсі, але головному тренеру Томас Тухель це вдалося. Спеціаліст покинув ПСЖ, який також грав у минулому фіналі Ліги Чемпіонів і поступився Баварії (0:1), після чого переїхав до Лондона, де відразу створив класний колектив і тепер знову близький до титулу. Німець тим самим встановив унікальне досягнення – два фінали ЛЧ у двох сезонах поспіль з різними клубами.

Останні зустрічі команд

Команди за останні два місяці грали один проти одного двічі і обидва рази Челсі перемагав. Спочатку лондонці були сильнішими в Кубку Англії (1:0), а потім обіграли "містян" в АПЛ 8 травня із рахунком 2:1. Правда, манчестерський клуб все одно завершує сезон у статусі чемпіона АПЛ.

Фінал для українських вболівальників

З підвищеним інтересом будуть спостерігати за цим матчем і українські уболівальники, адже в складі Ман Сіті не останню роль грає Олександр Зінченко. Українських гравців у фіналі Ліги Чемпіонів не було з часів Анатолія Тимощука в Баварії, з якою він добирався до вирішальних матчів тричі – в 2010-му, 2012-му і 2013 роках.

Прогноз букмекерів

Експерти з Favbet записали у фаворити протистояння команду Хосепа Гвардіоли та українця Олександра Зінченка.

На перемогу в основний час Ман Сіті пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як на Челсі – 4,60. Нічия за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 3,54.

На тріумф "містян" з урахуванням додаткового часу й потенційної серії пенальті дається коефіцієнт 1,42. А ось в Челсі букмекери не вірять й пропонують коефіцієнт 2,87.