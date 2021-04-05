Манчестер Сіті – Боруссія Д: хто виграє перший матч та наблизиться до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті прагне вийти у фіналі Ліги чемпіонів. Та для цього "містянам" слід в 1/4 фіналу здолати Боруссію Дортмунд, яка у 2013 році грала у вирішальному матчі. Що прогнозують букмекери у матчі Манчестер Сіті – Боруссія – у матеріалі Спорт 24.

У Лізі чемпіонів команди зустрічалися всього двічі. "Джмелі" та "містяни" зустрілися на груповому етапі турніру сезону-2012/2013. Тоді Боруссія виграла домашній матч (1:0), а в Манчестері було зафіксовано нічию (1:1).

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У цьому сезоні Манчестер Сіті впевнено подолав груповий етап, випередивши Порту, Олімпіакос та Марсель. В 1/8 фіналу команда Пепа Гвадіоли пройшла Боруссію Менхенгладбах.

Боруссія Дортмунд також виграла свою групу, де їм протистояли Лаціо, Брюгге та Зеніт. В 1/8 фіналу німці вибили Севілью.

Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд: прогноз Favbet

Манчестер Сіті перебуває у прекрасній формі, тому є фаворитом не тільки гри, але й протистояння. Перемогу англійців у першій грі оцінюють коефіцієнтом 1,36. Водночас на звитягу Боруссії коефіцієнт 8,70. Нічия у першій грі оцінена коефіцієнтом 5,50.

Букмекери пропонують коефіцієнт 1,15 на те, що "містяни" вийдуть до півфіналу. Водночас на прохід Боруссії коефіцієнт 6,20.

Манчестер Сіті надзвичайно результативний у сезоні-2020/2021. На руку англійцям те, що Боруссія далеко не ідеальна у захисті. Відтак, цілком логічна ставка на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 2.5, яка оцінена коефіцієнтом 2,23.

Цілком ймовірно, що "джмелі" не покинуть поле без забитого голу, адже в нападі грає грізний Ерлінг Голанд. Коефіцієнт 2,97 на індивідуальний тотал Боруссії більше 1.0.

На гол Ерлінга Голанда букмекери пропонують коефіцієнт 2,40. Натомість чи не найбільше шансів відзначитися голом у складі Манчестер Сіті має Ілкай Гюндоган. Результативний удар колишнього гравця Боруссії оцінений коефіцієнтом 2,10.

Поєдинок Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд відбудеться 6 квітня. Початок о 22:00.