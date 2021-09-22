Манчестер Сіті без Зінченка знищив суперника у Кубку ліги

Відбувся ряд матчів Кубка англійської ліги. Манчестер Сіті, як і обіцяв наставник Хосеп Гвардіола, виставив переважно молодіжний склад. Команда розгромила Уїкомб з рахунком 6:1.

Манчестер Сіті – Уїкомб 6:1

Голи: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83 Фоден, 45, Торрес, 71, Палмер, 88 – Ханлан, 22

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"Містяни" навіть дали фору супернику, пропустивши першими – забив Брендон Хенлан.

Але далі м'яч опинявся тільки у воротах Уїкомба. Дублем відзначився Ріяд Марез, а по одному голу забили Кевін Де Брюйне, Філ Фоден, Феррані Торрес і Коул Палмер.

Український захисник Олександр Зінченко не брав участь в матчі, так як відновлюється після ушкодження.

не брав участь в матчі, так як відновлюється після ушкодження. У минулому турі АПЛ підопічні Пепа Гвардіоли втратили очки, зігравши в суху нічию з Саутгемптоном.

Кубок Ліги. 3-й раунд

Норвіч – Ліверпуль 0:3

КПР – Евертон 2:2 (8:7 пен)

Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон 2:2 (2:4 пен)

Фулхем – Лідс 0:0 (5:6 пен)

Бернлі – Рочдейл 4:1

Брентфорд – Олдхем 7:0

Віган – Сандерленд 0:2

Престон – Челтнем 4:1