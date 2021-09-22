Манчестер Сити – Уикомб 6:1

Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83, Фоден, 45, Торрес, 71, Палмер, 88 – Хэнлан, 22

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"Горожане" даже дали фору сопернику, пропустив первыми – забил Брэндон Хэнлан.

Но дальше мяч оказывался только в воротах Уикомба. Дублем отметился Рияд Марез, а по одному голу забили Кевин де Брюйне, Фил Фоден, Ферране Торрес и Коул Палмер.

Украинский защитник Александр Зинченко не участвовал в матче, так как восстанавливается после повреждения.

не участвовал в матче, так как восстанавливается после повреждения. В прошлом туре АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы потеряли очки, сыграв в сухую ничью с Саутгемптоном.

Кубок Лиги. 3-й раунд

Норвич – Ливерпуль 0:3

КПР – Эвертон 2:2 (8:7 пен)

Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон 2:2 (2:4 пен)

Фулхэм – Лидс 0:0 (5:6 пен)

Бернли – Рочдейл 4:1

Брентфорд – Олдхэм 7:0

Уиган – Сандерленд 0:2

Престон – Челтнем 4:1