Манчестер Сити – Уикомб 6:1
Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83, Фоден, 45, Торрес, 71, Палмер, 88 – Хэнлан, 22
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"Горожане" даже дали фору сопернику, пропустив первыми – забил Брэндон Хэнлан.
Но дальше мяч оказывался только в воротах Уикомба. Дублем отметился Рияд Марез, а по одному голу забили Кевин де Брюйне, Фил Фоден, Ферране Торрес и Коул Палмер.
- Украинский защитник Александр Зинченко не участвовал в матче, так как восстанавливается после повреждения.
- В прошлом туре АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы потеряли очки, сыграв в сухую ничью с Саутгемптоном.
Кубок Лиги. 3-й раунд
Норвич – Ливерпуль 0:3
КПР – Эвертон 2:2 (8:7 пен)
Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон 2:2 (2:4 пен)
Фулхэм – Лидс 0:0 (5:6 пен)
Бернли – Рочдейл 4:1
Брентфорд – Олдхэм 7:0
Уиган – Сандерленд 0:2
Престон – Челтнем 4:1