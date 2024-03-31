Арсенал без Зінченка розписав нічию з Манчестер Сіті: лідером чемпіонської гонки став Ліверпуль

Чинні чемпіон та віцечемпіон АПЛ вирішили не ризикувати в очній битві та обійшлись без забитих голів. Ліверпуль же переміг Брайтон та скористався нічиєю Арсеналу та МанСіті.

Манчестер Сіті – Арсенал 0:0

В чемпіонаті Англії завершився 30 тур АПЛ. Центральна зустріч вікенду була винесена на вечір неділі, в якій зійшлись претенденти на чемпіонство Манчестер Сіті та Арсенал, пише 24 канал.

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Обережна гра без Зінченка

"Каноніри" підійшли до туру лідером турнірної таблиці (на пару із Ліверпулем), тоді як МанСіті відстав на одне очко. Мікель Артета вирішив залишити Зінченка на лаві запасних, адже українець після матчів збірних був не у найкращих кондиціях.

Попри звичку багато забивати, команди обрали більш обережний стиль гри. Це недивно, адже ціна помилки була занадто високою. Невдаха у цій парі одразу ставав би аутсайдером чемпіонської гонки. На двох команди завдали лише три удари в ствір, які не стали проблемою.

У Сіті після кутового в рамку пробивав Аке, тоді як серед "канонірів" Ортегу турбували Гаверц та Троссар. Особливо небезпечним був момент бельгійця під завісу матчу, Штефан відбив потужний постріл.

Таким чином команди розписали першу аж за 13 років нульову нічию. Гандикап між командами в одне очко зберігся, але лідером АПЛ тепер став Ліверпуль.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал

Ліверпуль – Брайтон 2:1

Голи: Діас, 27, Салах, 65 – Велбек, 2.

Перед боєм у Манчестері команда Клоппа здобула непросту перемогу вдома над Брайтоном. Мерсисайдці володіли беззаперечною ініціативою, але вкрай невдало реалізовували моменти.

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Марнотратство від Салаха

Зрештою саме Брайтон відкрив рахунок вже на другій хвилині після ефектного удару Велбека. Проте Ліверпулю вдалось таки створити камбек завдяки голам Діаса та Салаха.

Колумбієць зрівняв рахунок в середині першого тайму, скориставшись рикошетом від оборонця гостей під час кутового. Переможний же гол був забитий єгиптянином завдяки розрізній передачі Макаллістера.

Загалом Мохамед завдав аж 12 ударів по воротах Брайтона із 30-ти загалом з боку Ліверпуля. Тож саме мерсисайдці очолили таблицю, Арсенал йде у двох балах позаду, а Сіті – у трьох. Все найцікавіше попереду!

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Брайтон