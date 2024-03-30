Челсі – Бернлі 2:2

Голи: Палмер, 44 (пенальті), 78 – Каллен, 47, О'Ші, 81

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно у стартовому складі випустив Михайло Мудрика. Український вінгер виправдав довіру тренера активною грою, пише 24 Канал.

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"Міцний горішок" для Челсі

У середині першого тайму Мудрик виконав дотепний пас на Дісасі, після якого центрбек з легкістю переграв голкіпера Бернлі. Однак радість гравців Челсі була недовгою. Арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши гру рукою.

Активність Мудрика принесла результат на останніх хвилинах першого тайму. Стрімкий прорив українця лівим флангом захисник Бернлі зупинив недозволеним прийомом. Рефері вказав на одинадцятиметровий, а гравець "бордових" побачив перед собою червону картку.

До позначки підійшов Палмер, який не залишив шансів голкіперу гостей. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Челсі.

Мудрик заробив, а Палмер забив: відео

Початок другого тайму став холодним душем для команди Почеттіно. Гравці Бернлі розіграли чудову комбінацію, яку неймовірним ударом в один дотик завершив Каллен. 1:1 – "бордові" у меншості зуміли відновити паритет.

Гості відчайдушно захищалися, але Челсі досяг свого за 12 хвилин до завершення поєдинку. Рахім Стерлінг знайшов пасом Палмера, який з меж штрафного майданчика вивів свою команду вперед.

Бернлі відповіли через три хвилини. Захисник "бордових" О'Ші скористався подачею з кутового та зрівняв рахунок.

Фінальний свисток арбітра зафіксував результативну нічию 2:2.

Челсі не зміг продовжити свою переможну серію. Команда Маурісіо Почеттіно залишилася на 11-му місці в турнірній таблиці.

Бернлі зберігає шанси на порятунок місця в АПЛ. Від 17-го місця "Бордових" віддаляє три бали.

Відеоогляд матчу Челсі – Бернлі