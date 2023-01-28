Перша зустріч з колишньою: Манчестер Сіті вибив Арсенал та Зінченка з Кубка Англії – відео голу

Манкуніанці змогли мінімально подолати лідера АПЛ завдяки голу колишнього конкурента Зінченка. Сам українець з'явився на полі лише в середині другого тайму.

Манчестер Сіті – Арсенал 1:0

Гол: Аке, 64.

В Кубку Англії наступив час матчів 1/16 фіналу. Центральний поєдинок цієї стадії був винесений на п'ятницю, оскільки між собою зустрічались чинні лідери АПЛ, пише 24 канал.

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Арсенал поїхав в гості до Манчестер Сіті. Для команд це була перша зустріч в сезоні, бо їх гра першого кола чемпіонату була перенесена. Таким чином українець Олександр Зінченко мав можливість вперше зіграти проти своєї колишньої команди.

Обидва тренери застосували ротацію, тому наш захисник почав гру з лави запасних, поступившись місцем в основі Тірні. Сіті та Арсенал не мали багато моментів до перерви, але вже в середині другого тайму манкуніанці повели в рахунку.

Все вирішив гол захисника

Альварес дальнім пострілом поцілив у стійку. М'яч дістався Грілішу, який вивів на ударну позицію Аке. Голандець більярдним ударом вразив ворота Тернера. Одразу після цього голу на поле вийшов Зінченко.

. Натан Аке вийшов на лівому фланзі, де раніше грав Зінченко. Саме у Олександра голандець виграв конкуренцію, як і Жоау Канселу.

З виходом українця, а також Едегора та Мартінеллі, суттєво пожвавив гру Арсенала в нападі. Однак Сіті грав надійно в обороні, Ляпорт та Аканджі закривали повітря. А коли у гостей з'являлись шанси, то їм не вистачало реалізації.

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Таким чином Арсенал вилітає ще з одного Кубка і тепер може сконцентруватися на АПЛ та Лізі Європи. У свою чергу Манчестер Сіті виходить в 1/8 фіналу турніра і свого суперника дізнається за кілька днів.

Як забивав Натан Аке: