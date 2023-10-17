Україна проти Мальти: у якій формі суперники зіграють матч кваліфікації до Євро-2024
Джерело:УАФ
У вівторок, 17 жовтня, підопічні Сергія Реброва у своєму сьомому матчі відбору до чемпіонату Європи-2024 зустрінуться зі збірною Мальти. Суперник є аутсайдером групи, то ж "синьо-жовтих" влаштує лише переможний рахунок.
Гра відбудеться на головній арені Мальти на "Національному" стадіоні в селищі Та-Калі. Суперники вже зустрічалися у матчі першого кола й тоді в дуже непростому матчі збірна України перемогла з рахунком 1:0.
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Україна гратиме у виїзних кольорах
Напередодні матчу збірна України зазнала двох втрат. Через пошкодження гру пропустить Сергій Кривцов, а Руслан Маліновський не поїхав з командою через перебір жовтих карток.
У фінальну заявку також не потрапив несподівано Тарас Степененко, про причини такого рішення тренерського штабу наразі нічого невідомо.
Тим часом суперники вже визначилися з кольорами форми, у яких вийдуть на гру. Польові гравці збірної України зіграють у синьому комплекті форми, а воротар – у чорному.
Форма збірної України на матч з Мальтою / УАФ
Збірна Мальти проведе поєдинок у червоній формі, а голкіпер – у зеленій.
Форма збірної Мальти на матч з Україною / УАФ
Нагадаємо, що перед початком матчу "синьо-жовті" посідають третє місце у групі з 10 набраними очками, а господарі поки зазнавали лише поразок у 6 зустрічах.Довідка. Поєдинок між збірними України та Мальти відбудеться 17 жовтня о 21:45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція. Офіційний транслятор – Megogo та регіональні канали Суспільного.